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Exynos 850 против Snapdragon 632

Exynos 850
Exynos 850
VS
Snapdragon 632
Snapdragon 632

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali G52) и Qualcomm Snapdragon 632 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 632
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 850
152
Snapdragon 632 +74%
264
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850
918
Snapdragon 632 +16%
1064
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850
119634
Snapdragon 632 +1%
120542

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Snapdragon 632

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 128 КБ
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G52 Adreno 506
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU - 600-650 МГц
Количество ALU - 96
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 7.46 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 546
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 40МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 192 кГц/24-бит, Dolby 5.1

Связь и сети

Модем - X9 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Июнь 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SDM632
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 632

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