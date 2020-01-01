Exynos 850 против Snapdragon 632
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali G52) и Qualcomm Snapdragon 632 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
21
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
12
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
33
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 850
- Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
- На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 632
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
152
Snapdragon 632 +74%
264
Geekbench 5 (многоядерный)
918
Snapdragon 632 +16%
1064
AnTuTu Benchmark 8
119634
Snapdragon 632 +1%
120542
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Gold (Cortex-A73
4x 1.8 ГГц – Kryo 250 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|128 КБ
|Техпроцесс
|8 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G52
|Adreno 506
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 500
|Частота GPU
|-
|600-650 МГц
|Количество ALU
|-
|96
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|2133 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 7.46 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 546
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 22МП, 2x 16МП
|1x 40МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|192 кГц/24-бит, Dolby 5.1
Связь и сети
|Модем
|-
|X9 LTE
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SDM632
|Официальный сайт
|-
|Сайт Qualcomm Snapdragon 632
Опрос
11 (45.8%)
13 (54.2%)
Всего проголосовало: 24
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