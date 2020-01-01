Exynos 850 против Snapdragon 652
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali G52) и Qualcomm Snapdragon 652 (Adreno 510). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
21
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
12
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
33
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 850
- Более новый - выпущен на 5 лет и 4 месяца позже
- Меньший размер транзистора (8 против 28 нанометров)
- Набирает больше (на 20%) баллов в AnTuTu 8 – 119K vs 99K
- На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 652
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
152
Snapdragon 652 +70%
258
Geekbench 5 (многоядерный)
918
Snapdragon 652 +8%
987
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850 +20%
119634
99413
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Техпроцесс
|8 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|-
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G52
|Adreno 510
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 500
|Частота GPU
|-
|600 МГц
|Количество ALU
|-
|128
|FLOPS
|-
|153 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|2133 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 22МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X8
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Февраль 2015 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MSM8976
|Официальный сайт
|-
|Сайт Qualcomm Snapdragon 652
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