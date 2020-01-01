Exynos 850 против Snapdragon 662
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali G52) и Qualcomm Snapdragon 662 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
21
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
14
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
33
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 850
- Меньший размер транзистора (8 против 11 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 662
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Набирает существенно больше (на 50%) баллов в AnTuTu 8 – 179K vs 119K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
152
Snapdragon 662 +107%
314
Geekbench 5 (многоядерный)
918
Snapdragon 662 +53%
1407
AnTuTu Benchmark 8
119634
Snapdragon 662 +50%
179359
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|8 нм
|11 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G52
|Adreno 610
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|-
|650 МГц
|Количество ALU
|-
|96
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 13.91 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 683
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 22МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X11
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 390 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Январь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SM615
|Официальный сайт
|-
|Сайт Qualcomm Snapdragon 662
Опрос
2 (33.3%)
4 (66.7%)
Всего проголосовало: 6
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