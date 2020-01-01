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Exynos 850 против Snapdragon 712

Exynos 850
Exynos 850
VS
Snapdragon 712
Snapdragon 712

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali G52) и Qualcomm Snapdragon 712 (Adreno 616). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Набирает существенно больше (на 88%) баллов в AnTuTu 8 – 225K vs 119K
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 850
152
Snapdragon 712 +169%
409
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850
918
Snapdragon 712 +67%
1533
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850
119634
Snapdragon 712 +88%
225395

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Snapdragon 712

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G52 Adreno 616
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU - 550 МГц
Количество ALU - 128
FLOPS - 310 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.91 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Qualcomm Hexagon 685 DSP
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем - X15
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Февраль 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SDM712
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 712

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8 (28.6%)
20 (71.4%)
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