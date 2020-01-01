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Exynos 850 против Snapdragon 720G

Exynos 850
Exynos 850
VS
Snapdragon 720G
Snapdragon 720G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali G52) и Qualcomm Snapdragon 720G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 119K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 850
152
Snapdragon 720G +280%
577
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850
918
Snapdragon 720G +86%
1710
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850
119634
Snapdragon 720G +135%
281076

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Snapdragon 720G

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 8 нм 8 нм

Графический ускоритель

GPU Mali G52 Adreno 618
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU - 500 МГц
Количество ALU - 128
FLOPS - 386 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.91 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Qualcomm Hexagon 692 DSP
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 384 kHz/32 bit

Связь и сети

Модем - X15
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Январь 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SM7125
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 720G

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