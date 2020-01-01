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Exynos 850 против Snapdragon 732G

Exynos 850
Exynos 850
VS
Snapdragon 732G
Snapdragon 732G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP6) и Qualcomm Snapdragon 732G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 732G
  • Показывает в 18.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 282K vs 127K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 850
152
Snapdragon 732G +275%
570
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850
940
Snapdragon 732G +93%
1817
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850
127139
Snapdragon 732G +122%
282295

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Snapdragon 732G

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.3 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 8 нм 8 нм
TDP 7 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP6 Adreno 618
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 820 МГц 810 МГц
Вычислительных блоков 6 2
Шейдерных блоков 96 128
FLOPS 26 Гфлопс 486 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 688
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X15
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Август 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SM7150-AC
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 Сайт Qualcomm Snapdragon 732G

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Комментарии

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