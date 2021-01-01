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Exynos 850 против Snapdragon 750G

Exynos 850
VS
Snapdragon 750G
Exynos 850
Snapdragon 750G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP1) и Qualcomm Snapdragon 750G (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 750G
  • Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 330K vs 127K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Выше частота графического ускорителя (на 16%)
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 850
vs
Snapdragon 750G

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 850
127696
Snapdragon 750G +158%
330023
CPU 47319 115426
GPU 20564 77754
Memory 35627 66679
UX 21661 69173
Total score 127696 330023

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 850
163
Snapdragon 750G +311%
670
Multi-Core Score
Exynos 850
962
Snapdragon 750G +108%
2002

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 58 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile - 37 FPS
[High]
Fortnite - 28 FPS
[Medium]
Shadowgun Legends - 61 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 56 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Mi 10T Lite
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Snapdragon 750G

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.2 ГГц – Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
6x 1.8 ГГц – Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций - ARMv8.3-A
Техпроцесс 8 нм 8 нм
TDP 7 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP1 Adreno 619
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 820 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 6 2
Шейдерных блоков 96 128
FLOPS 26 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 694
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 32МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X52
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Сентябрь 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SM7225
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 Сайт Qualcomm Snapdragon 750G

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