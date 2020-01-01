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Exynos 850 против Snapdragon 820

Exynos 850
Exynos 850
VS
Snapdragon 820
Snapdragon 820

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 850 (Mali-G52 MP6) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Более новый - выпущен на 4 года и 7 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 31%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
  • Показывает в 19.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 8% выше частота процессора (2150 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 850
152
Snapdragon 820 +112%
322
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850 +15%
940
Snapdragon 820
817
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850
127139
Snapdragon 820 +3%
130512

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Snapdragon 820

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo
Количество ядер 8 4
Частота 2000 МГц 2150 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 7 Вт 11 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP6 Adreno 530
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 820 МГц 624 МГц
Вычислительных блоков 6 2
Шейдерных блоков 96 256
FLOPS 26 Гфлопс 498 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 29.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 28МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Ноябрь 2015 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели - MSM8996
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 Сайт Qualcomm Snapdragon 820

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Комментарии

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