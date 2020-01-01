Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 850 vs Snapdragon 821 – что лучше?

Exynos 850 против Snapdragon 821

Exynos 850
Exynos 850
VS
Snapdragon 821
Snapdragon 821

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 850 (Mali G52) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 821 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Более новый - выпущен на 3 года и 11 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 821
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Набирает существенно больше (на 47%) баллов в AnTuTu 8 – 175K vs 119K
  • На 17% выше частота процессора (2342 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 850
152
Snapdragon 821 +126%
343
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850 +21%
918
Snapdragon 821
758
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850
119634
Snapdragon 821 +47%
175868

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Snapdragon 821

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.342 ГГц – Kryo
2x 1.6 ГГц – Kryo
Количество ядер 8 4
Частота 2000 МГц 2342 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 3 МБ
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G52 Adreno 530
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU - 653 МГц
Количество ALU - 256
FLOPS - 519 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 29.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 28МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 192 кГц/24 бит

Связь и сети

Модем - X12
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Июль 2016 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели - MSM8996 Pro
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 821

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
1 (25%)
3 (75%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 821 с Exynos 850, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях