Exynos 850 против Snapdragon 845
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP6) и Qualcomm Snapdragon 845 (Adreno 630). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
20
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
11
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 850
- Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 15%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
- Показывает в 28 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.9 раза) баллов в AnTuTu 8 – 362K vs 127K
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- На 40% выше частота процессора (2800 против 2000 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
152
Snapdragon 845 +193%
445
Geekbench 5 (многоядерный)
940
Snapdragon 845 +89%
1775
AnTuTu Benchmark 8
127139
Snapdragon 845 +185%
362911
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Snapdragon 845
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|3 млрд.
|TDP
|7 Вт
|9 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MP6
|Adreno 630
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|820 МГц
|710 МГц
|Вычислительных блоков
|6
|2
|Шейдерных блоков
|96
|256
|FLOPS
|26 Гфлопс
|727 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 29.8 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 685
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 22МП, 2x 16МП
|1x 32МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|DSD 32-бит/384 кГц
Связь и сети
|Модем
|-
|X20 LTE
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Декабрь 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Флагман
|Номер модели
|-
|SDM845
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 850
|Сайт Qualcomm Snapdragon 845
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