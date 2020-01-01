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Exynos 850 против Snapdragon 845

Exynos 850
Exynos 850
VS
Snapdragon 845
Snapdragon 845

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP6) и Qualcomm Snapdragon 845 (Adreno 630). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • Показывает в 28 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 2.9 раза) баллов в AnTuTu 8 – 362K vs 127K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 40% выше частота процессора (2800 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 850
152
Snapdragon 845 +193%
445
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850
940
Snapdragon 845 +89%
1775
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850
127139
Snapdragon 845 +185%
362911

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Snapdragon 845

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2800 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.
TDP 7 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP6 Adreno 630
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 820 МГц 710 МГц
Вычислительных блоков 6 2
Шейдерных блоков 96 256
FLOPS 26 Гфлопс 727 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 29.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 685
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV DSD 32-бит/384 кГц

Связь и сети

Модем - X20 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Декабрь 2017 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели - SDM845
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 Сайт Qualcomm Snapdragon 845

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Комментарии

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