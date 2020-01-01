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Exynos 850 против Snapdragon 865

Exynos 850
Exynos 850
VS
Snapdragon 865
Snapdragon 865

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP6) и Qualcomm Snapdragon 865 (Adreno 650). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Выше частота графического ускорителя (на 40%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Показывает в 47.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (в 4.7 раз) баллов в AnTuTu 8 – 597K vs 127K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 42% выше частота процессора (2840 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 850
152
Snapdragon 865 +518%
940
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850
940
Snapdragon 865 +269%
3469
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850
127139
Snapdragon 865 +370%
597763

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Snapdragon 865

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2840 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 8 нм 7 нм
TDP 7 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP6 Adreno 650
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 820 МГц 587 МГц
Вычислительных блоков 6 2
Шейдерных блоков 96 512
FLOPS 26 Гфлопс 1228 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 2750 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 44 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 698
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 200МП, 2x 25МП
Запись видео 1K при 60FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X55
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 2000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Декабрь 2019 года
Класс Бюджетный Флагман
Номер модели - SM8250
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 Сайт Qualcomm Snapdragon 865

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Комментарии

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