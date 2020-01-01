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Exynos 850 против Exynos 1080

Exynos 850
Exynos 850
VS
Exynos 1080
Exynos 1080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP6) и Exynos 1080 (Mali-G78 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Набирает существенно больше (в 5 раз) баллов в AnTuTu 8 – 641K vs 127K
  • Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
  • На 40% выше частота процессора (2800 против 2000 МГц
  • Более новый - выпущен на 6 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 850
152
Exynos 1080 +466%
860
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850
940
Exynos 1080 +216%
2970
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850
127139
Exynos 1080 +405%
641417

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Exynos 1080

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2800 МГц
Техпроцесс 8 нм 5 нм
TDP 7 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP6 Mali-G78 MP10
Архитектура Bifrost Valhall 2
Частота GPU 820 МГц -
Вычислительных блоков 6 -
Шейдерных блоков 96 -
FLOPS 26 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Neural Processor
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 200МП, 2x 32МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Ноябрь 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 Сайт Samsung Exynos 1080

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