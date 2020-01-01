Exynos 850 против Exynos 1080
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP6) и Exynos 1080 (Mali-G78 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
21
81
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
75
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
34
82
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1080
- Набирает существенно больше (в 5 раз) баллов в AnTuTu 8 – 641K vs 127K
- Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
- На 40% выше частота процессора (2800 против 2000 МГц
- Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
152
Exynos 1080 +466%
860
Geekbench 5 (многоядерный)
940
Exynos 1080 +216%
2970
AnTuTu Benchmark 8
127139
Exynos 1080 +405%
641417
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Exynos 1080
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2800 МГц
|Техпроцесс
|8 нм
|5 нм
|TDP
|7 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MP6
|Mali-G78 MP10
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall 2
|Частота GPU
|820 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|6
|-
|Шейдерных блоков
|96
|-
|FLOPS
|26 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Neural Processor
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 22МП, 2x 16МП
|1x 200МП, 2x 32МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Ноябрь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 850
|Сайт Samsung Exynos 1080
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