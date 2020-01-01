Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 850 vs Exynos 7420 – что лучше?

Exynos 850 против Exynos 7420

Exynos 850
Exynos 850
VS
Exynos 7420
Exynos 7420

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali G52) и Exynos 7420 (Mali-T760 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 8 – 119K vs 113K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Samsung Exynos 7420
  • На 5% выше частота процессора (2100 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 850
152
Exynos 7420 +72%
262
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850 +3%
918
Exynos 7420
893
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850 +5%
119634
Exynos 7420
113713

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Exynos 7420

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 4x 2.1 ГГц – Cortex-A57
4x 1.5 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G52 Mali-T760 MP8
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU - 772 МГц
Ядер - 8
FLOPS - 302 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 24.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2560 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Shannon 333
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Апрель 2015 года
Класс Бюджетный Флагман
Официальный сайт - Сайт Samsung Exynos 7420

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Exynos 7420 с Exynos 850, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях