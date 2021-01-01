Exynos 850 против Exynos 7570
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 850 (Mali-G52 MP1) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Exynos 7570 (Mali T-720 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
18
10
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
70
45
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
29
23
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 850
- Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
- На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 26%)
Преимущества Samsung Exynos 7570
- Показывает на 38% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|35291
|-
|GPU
|25718
|-
|Memory
|32247
|-
|UX
|34753
|-
|Total score
|130297
|-
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 850 +51%
163
108
Multi-Core Score
Exynos 850 +162%
947
362
|Image compression
|71.2 Mpixels/s
|17.25 Mpixels/s
|Face detection
|8.11 images/s
|3.49 images/s
|Speech recognition
|17 words/s
|9.24 words/s
|Machine learning
|12.9 images/s
|4.51 images/s
|Camera shooting
|5.06 images/s
|1.99 images/s
|HTML 5
|1.34 Mnodes/s
|0.4 Mnodes/s
|SQLite
|356.2 Krows/s
|107.7 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Exynos 7570
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2000 МГц
|1400 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|8 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
|TDP
|7 Вт
|4 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MP1
|Mali T-720 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Midgard
|Частота GPU
|820 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|6
|2
|Шейдерных блоков
|96
|16
|FLOPS
|26 Гфлопс
|36 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 7.46 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1363 x 1280
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 13МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 5
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Август 2016 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|S5E3830
|-
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 850
|Сайт Samsung Exynos 7570
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