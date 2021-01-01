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Exynos 850 против Exynos 7570

Exynos 850
VS
Exynos 7570
Exynos 850
Exynos 7570

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 850 (Mali-G52 MP1) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Exynos 7570 (Mali T-720 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • На 43% выше частота процессора (2000 против 1400 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 26%)
Преимущества Samsung Exynos 7570
  • Показывает на 38% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 850
vs
Exynos 7570

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 850
130297
Exynos 7570
н/д
CPU 35291 -
GPU 25718 -
Memory 32247 -
UX 34753 -
Total score 130297 -
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 850 +51%
163
Exynos 7570
108
Multi-Core Score
Exynos 850 +162%
947
Exynos 7570
362
Image compression 71.2 Mpixels/s 17.25 Mpixels/s
Face detection 8.11 images/s 3.49 images/s
Speech recognition 17 words/s 9.24 words/s
Machine learning 12.9 images/s 4.51 images/s
Camera shooting 5.06 images/s 1.99 images/s
HTML 5 1.34 Mnodes/s 0.4 Mnodes/s
SQLite 356.2 Krows/s 107.7 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Exynos 7570

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2000 МГц 1400 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 7 Вт 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP1 Mali T-720 MP2
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 820 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 6 2
Шейдерных блоков 96 16
FLOPS 26 Гфлопс 36 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 800 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность - До 7.46 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1363 x 1280
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Август 2016 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели S5E3830 -
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 Сайт Samsung Exynos 7570

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Комментарии

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