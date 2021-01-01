Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 850 vs Exynos 7872 – что лучше?

Exynos 850 против Exynos 7872

Exynos 850
VS
Exynos 7872
Exynos 850
Exynos 7872

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 850 (Mali-G52 MP1) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Exynos 7872 (Mali-G71 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Samsung Exynos 7872
  • Выше частота графического ускорителя (на 46%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 850
vs
Exynos 7872

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 850
126001
Exynos 7872
н/д
CPU 47319 51214
GPU 20564 16685
Memory 35627 24627
UX 21661 29764
Total score 126001 -
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 850
161
Exynos 7872 +81%
292
Multi-Core Score
Exynos 850 +21%
933
Exynos 7872
772
Image compression 71.2 Mpixels/s 48.8 Mpixels/s
Face detection 8.11 images/s 6.86 images/s
Speech recognition 17 words/s 16.1 words/s
Machine learning 12.9 images/s 10.5 images/s
Camera shooting 5.06 images/s 5.89 images/s
HTML 5 1.34 Mnodes/s 0.88 Mnodes/s
SQLite 356.2 Krows/s 233.4 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Exynos 7872

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 6
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 7 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP1 Mali-G71 MP1
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 820 МГц 1200 МГц
Вычислительных блоков 6 1
Шейдерных блоков 96 16
FLOPS 26 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 22МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 120FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Январь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 Сайт Samsung Exynos 7872

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Exynos 850 и Qualcomm Snapdragon 730
2. Samsung Exynos 850 и Qualcomm Snapdragon 730G
3. Samsung Exynos 850 и Qualcomm Snapdragon 720G
4. Samsung Exynos 850 и Qualcomm Snapdragon 665
5. Samsung Exynos 850 и Qualcomm Snapdragon 710
6. Samsung Exynos 7872 и Qualcomm Snapdragon 625
7. Samsung Exynos 7872 и Qualcomm Snapdragon 636
8. Samsung Exynos 7872 и MediaTek Helio P22
9. Samsung Exynos 7872 и MediaTek MT6750

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Exynos 7872 с Exynos 850, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях