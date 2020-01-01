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Exynos 850 против Exynos 7880

Exynos 850
Exynos 850
VS
Exynos 7880
Exynos 7880

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP6) и Exynos 7880 (Mali-T830 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Более новый - выпущен на 3 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Набирает больше (на 20%) баллов в AnTuTu 8 – 127K vs 106K
  • На 5% выше частота процессора (2000 против 1900 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества Samsung Exynos 7880
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 16%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 850 +4%
152
Exynos 7880
146
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850 +3%
940
Exynos 7880
915
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850 +20%
127139
Exynos 7880
106117

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Exynos 7880

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 8x 1.9 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1900 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 7 Вт 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G52 MP6 Mali-T830 MP3
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 820 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 6 3
Шейдерных блоков 96 16
FLOPS 26 Гфлопс 71 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1033 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 16.5 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 16МП, 2x 8МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Январь 2017 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 850 Сайт Samsung Exynos 7880

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Комментарии

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