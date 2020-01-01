Exynos 850 против Exynos 7884B
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali-G52 MP6) и Exynos 7884B (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
20
20
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
15
13
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
58
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
34
27
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 850
- Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
- На 28% выше частота процессора (2000 против 1560 МГц
- Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 8 – 127K vs 110K
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 6%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества Samsung Exynos 7884B
- Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
152
Exynos 7884B +63%
247
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850 +4%
940
905
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850 +15%
127139
110537
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Exynos 7884B
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 1.56 ГГц – Cortex-A73
6x 1.35 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|1560 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|8 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
|TDP
|7 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G52 MP6
|Mali-G71 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|820 МГц
|770 МГц
|Вычислительных блоков
|6
|2
|Шейдерных блоков
|96
|32
|FLOPS
|26 Гфлопс
|64 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1333 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2220 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 22МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 850
|-
Опрос
3 (75%)
1 (25%)
Всего проголосовало: 4