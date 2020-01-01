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Exynos 850 против Exynos 7904

Exynos 850
Exynos 850
VS
Exynos 7904
Exynos 7904

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 850 (с графикой Mali G52) и Exynos 7904 (Mali-G71 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 850
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц
  • Набирает немного больше (на 10%) баллов в AnTuTu 8 – 119K vs 108K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 850
152
Exynos 7904 +81%
275
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 850
918
Exynos 7904 +11%
1022
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 850 +10%
119634
Exynos 7904
108609

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 850 и Exynos 7904

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 1.8 ГГц – Cortex-A73
6x 1.6 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G52 Mali-G71 MP2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU - 770 МГц
Ядер - 2
FLOPS - 65 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 22МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Февраль 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Официальный сайт - Сайт Samsung Exynos 7904

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