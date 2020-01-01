Exynos 880 против A11 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 880 (Mali G76 MP5) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
48
55
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
34
51
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
51
56
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 880
- Показывает на 77% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
- Имеет на 2 ядра больше
- Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A11 Bionic
- На 20% выше частота процессора (2390 против 2000 МГц
- Набирает немного больше (на 9%) баллов в AnTuTu 8 – 316K vs 290K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
666
A11 Bionic +41%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
1825
A11 Bionic +29%
2346
AnTuTu Benchmark 8
290576
A11 Bionic +9%
316853
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2000 МГц
|2390 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|4.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP5
|Apple GPU
|Архитектура
|Bifrost
|-
|Ядер
|5
|3
|Количество ALU
|80
|-
|FLOPS
|576 Гфлопс
|325 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2436 x 1125
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 20МП
|2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2550 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 880
|-
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