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Exynos 880 против Kirin 710F

Exynos 880
Exynos 880
VS
Kirin 710F
Kirin 710F

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 880 (с графикой Mali G76 MP5) и HiSilicon Kirin 710F (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 880
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 71%) баллов в AnTuTu 8 – 290K vs 170K
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 710F
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 880 +105%
666
Kirin 710F
325
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 880 +34%
1825
Kirin 710F
1364
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 880 +71%
290576
Kirin 710F
170235

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 880 и Kirin 710F

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP5 Mali-G51
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU - 1000 МГц
Ядер 5 4
Количество ALU 80 -
FLOPS 576 Гфлопс 225 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 20МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Январь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 880 -

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