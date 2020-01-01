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Exynos 880 против Kirin 950

Exynos 880
Exynos 880
VS
Kirin 950
Kirin 950

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 880 (с графикой Mali G76 MP5) и HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 880
  • Показывает в 4.7 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 4 года и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 16 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 66%) баллов в AnTuTu 8 – 288K vs 173K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 880 +92%
662
Kirin 950
345
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 880 +43%
1850
Kirin 950
1294
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 880 +66%
288056
Kirin 950
173287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 880 и Kirin 950

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 16 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 7 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP5 Mali-T880 MP4
Архитектура Bifrost Midgard
Частота GPU 720 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 5 4
Шейдерных блоков 80 64
FLOPS 576 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 25.6 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 20МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Ноябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 880 -

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Комментарии

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