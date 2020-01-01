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Exynos 880 против Kirin 980

Exynos 880
Exynos 880
VS
Kirin 980
Kirin 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 880 (с графикой Mali G76 MP5) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 880
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • Набирает больше (на 39%) баллов в AnTuTu 8 – 403K vs 290K
  • На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц
  • Показывает на 20% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 880
666
Kirin 980 +5%
696
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 880
1825
Kirin 980 +36%
2486
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 880
290576
Kirin 980 +39%
403506

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 880 и Kirin 980

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP5 Mali G76 MP10
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU - 720 МГц
Ядер 5 10
Количество ALU 80 -
FLOPS 576 Гфлопс 691 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 31.78 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 20МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Август 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 880 Сайт HiSilicon Kirin 980

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Комментарии

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