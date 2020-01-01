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Exynos 880 против Kirin 985

Exynos 880
Exynos 880
VS
Kirin 985
Kirin 985

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 880 (с графикой Mali G76 MP5) и Hisillicon Kirin 985 (Mali-G77 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Hisillicon Kirin 985
  • Набирает больше (на 35%) баллов в AnTuTu 8 – 392K vs 290K
  • На 29% выше частота процессора (2580 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
  • Показывает на 13% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 880
666
Kirin 985
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 880
1825
Kirin 985
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 880
290576
Kirin 985 +35%
392336

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 880 и Kirin 985

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2580 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 8 нм 7 нм

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP5 Mali-G77 MP8
Архитектура Bifrost Valhall
Ядер 5 8
Количество ALU 80 -
FLOPS 576 Гфлопс 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 20МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 1277 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 177 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Апрель 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 880 -

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