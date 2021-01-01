Exynos 880 против Dimensity 900
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 880 (с графикой Mali G76 MP5) и MediaTek Dimensity 900 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
45
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
29
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
48
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 880
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 900
- Набирает существенно больше (на 68%) баллов в AnTuTu 8 – 487K vs 289K
- Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)
- На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц
- Более новый - выпущен на позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|Total score
|289995
|487978
GeekBench 5
Single-Core Score
667
Multi-Core Score
1825
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 880 и Dimensity 900
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|8 нм
|6 нм
|TDP
|7 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP5
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall 2
|Частота GPU
|720 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|5
|4
|Шейдерных блоков
|80
|-
|FLOPS
|576 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 20МП
|1x 108МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|-
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Май 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6877
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 880
|Сайт MediaTek Dimensity 900
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