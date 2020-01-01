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Exynos 880 против Helio G90T

Exynos 880
Exynos 880
VS
Helio G90T
Helio G90T

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 880 (с графикой Mali G76 MP5) и MediaTek Helio G90T (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 880
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 880 +35%
666
Helio G90T
495
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 880 +11%
1825
Helio G90T
1644
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 880 +1%
290576
Helio G90T
288623

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 880 и Helio G90T

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 8 нм 12 нм

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP5 Mali-G76MC4
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU - 800 МГц
Ядер 5 4
Количество ALU 80 -
FLOPS 576 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Объем До 8 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Da Vinci
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 20МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Июль 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 880 Сайт MediaTek Helio G90T

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7 (77.8%)
2 (22.2%)
Всего проголосовало: 9

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Комментарии

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