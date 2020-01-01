Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 880 (с графикой Mali G76 MP5) и MediaTek Helio G90T (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.