Exynos 880 против Helio G90T
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 880 (с графикой Mali G76 MP5) и MediaTek Helio G90T (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
47
42
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
34
35
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
51
45
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 880
- Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 880 +35%
666
495
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 880 +11%
1825
1644
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 880 +1%
290576
288623
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP5
|Mali-G76MC4
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|-
|800 МГц
|Ядер
|5
|4
|Количество ALU
|80
|-
|FLOPS
|576 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Da Vinci
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 20МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2550 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Июль 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 880
|Сайт MediaTek Helio G90T
Опрос
7 (77.8%)
2 (22.2%)
Всего проголосовало: 9
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