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Exynos 880 против Snapdragon 660

Exynos 880
Exynos 880
VS
Snapdragon 660
Snapdragon 660

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 880 (с графикой Mali G76 MP5) и Qualcomm Snapdragon 660 (Adreno 512). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 880
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 3 года и 1 месяц позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 84%) баллов в AnTuTu 8 – 290K vs 157K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 880 +96%
666
Snapdragon 660
339
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 880 +38%
1825
Snapdragon 660
1319
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 880 +84%
290576
Snapdragon 660
157824

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 880 и Snapdragon 660

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Количество транзисторов - 1.75 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP5 Adreno 512
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU - 850 МГц
Ядер 5 -
Количество ALU 80 128
FLOPS 576 Гфлопс 217 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 20МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем Exynos 5123 X12
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Май 2017 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - SDM660
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 880 Сайт Qualcomm Snapdragon 660

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Комментарии

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