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Exynos 880 против Snapdragon 678

Exynos 880
Exynos 880
VS
Snapdragon 678
Snapdragon 678

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 880 (с графикой Mali G76 MP5) и Qualcomm Snapdragon 678 (Adreno 612). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 880
  • Показывает на 63% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (8 против 11 нанометров)
  • Набирает больше (на 33%) баллов в AnTuTu 8 – 288K vs 217K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 880 +49%
661
Snapdragon 678
445
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 880 +31%
1839
Snapdragon 678
1400
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 880 +33%
288336
Snapdragon 678
217188

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 880 и Snapdragon 678

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 16 КБ
Кэш L2 - 256 КБ
Техпроцесс 8 нм 11 нм
TDP 7 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP5 Adreno 612
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 720 МГц 800 МГц
Вычислительных блоков 5 2
Шейдерных блоков 80 96
FLOPS 576 Гфлопс 354 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 685
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 20МП 2x 16МП, 1x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Модем Exynos 5123 X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Декабрь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - SDM678
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 880 -

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