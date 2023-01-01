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Exynos 880 против Snapdragon 680

Exynos 880
VS
Snapdragon 680
Exynos 880
Snapdragon 680

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 880 (с графикой Mali-G76 MP5) и Qualcomm Snapdragon 680 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 880
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 18%) баллов в AnTuTu 9 – 316K vs 269K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 680
  • Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 32%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 880
vs
Snapdragon 680

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 880 +18%
316618
Snapdragon 680
269164
CPU - 80369
GPU - 49250
Memory - 63380
UX - 76547
Total score 316618 269164
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 880 +77%
655
Snapdragon 680
371
Multi-Core Score
Exynos 880 +17%
1804
Snapdragon 680
1547

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 2 FPS
Score - 441

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 59 FPS
[Medium]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[Low]
Fortnite - 23 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 65 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 62 FPS
[Medium]
Genshin Impact - 26 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 54 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Redmi Note 11
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 880 и Snapdragon 680

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 8 нм 6 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G76 MP5 Adreno 610
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 720 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 5 2
Шейдерных блоков 80 96
FLOPS 576 Гфлопс 243 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 686
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 20МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 X11
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 3500 Мбит/с До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 1380 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Октябрь 2021 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели S5E8805 SM6225
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 880 Сайт Qualcomm Snapdragon 680

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