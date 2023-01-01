Exynos 880 против Snapdragon 680
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 880 (с графикой Mali-G76 MP5) и Qualcomm Snapdragon 680 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
40
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
23
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
70
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
42
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 880
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает больше (на 18%) баллов в AnTuTu 9 – 316K vs 269K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 680
- Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 32%)
- Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
- На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|80369
|GPU
|-
|49250
|Memory
|-
|63380
|UX
|-
|76547
|Total score
|316618
|269164
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 880 +77%
655
371
Multi-Core Score
Exynos 880 +17%
1804
1547
3DMark
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|2 FPS
|Score
|-
|441
Игры
|PUBG Mobile
|-
|59 FPS
[Medium]
|Call of Duty: Mobile
|-
|60 FPS
[Low]
|Fortnite
|-
|23 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|65 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|62 FPS
[Medium]
|Genshin Impact
|-
|26 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|54 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Redmi Note 11
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 880 и Snapdragon 680
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|8 нм
|6 нм
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G76 MP5
|Adreno 610
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|720 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|5
|2
|Шейдерных блоков
|80
|96
|FLOPS
|576 Гфлопс
|243 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 20МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|X11
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 3500 Мбит/с
|До 390 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1380 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Октябрь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|S5E8805
|SM6225
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 880
|Сайт Qualcomm Snapdragon 680
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