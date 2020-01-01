Exynos 880 против Snapdragon 690
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 880 (с графикой Mali G76 MP5) и Qualcomm Snapdragon 690 (Adreno 619L). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
47
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
34
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
51
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 690
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 8 – 323K vs 290K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 880 +6%
666
627
Geekbench 5 (многоядерный)
1825
1820
AnTuTu Benchmark 8
290576
Snapdragon 690 +11%
323200
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2 ГГц – Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
6x 1.7 ГГц – Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP5
|Adreno 619L
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Ядер
|5
|-
|Количество ALU
|80
|128
|FLOPS
|576 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 692
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 20МП
|1x 192МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2550 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SM6350
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 880
|Сайт Qualcomm Snapdragon 690
Опрос
6 (46.2%)
7 (53.8%)
Всего проголосовало: 13
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