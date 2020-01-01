Exynos 880 против Snapdragon 710
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 880 (с графикой Mali G76 MP5) и Qualcomm Snapdragon 710 (Adreno 616). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
48
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
34
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
51
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 880
- Показывает на 50% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 2 года позже
- Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
- Набирает больше (на 31%) баллов в AnTuTu 8 – 290K vs 221K
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 880 +69%
666
394
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 880 +26%
1825
1452
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 880 +31%
290576
221157
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP5
|Adreno 616
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|-
|750 МГц
|Ядер
|5
|-
|Количество ALU
|80
|128
|FLOPS
|576 Гфлопс
|384 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 685
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 20МП
|2x 20МП, 1x 32МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|X15 LTE
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2550 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Май 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SDM710
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 880
|Сайт Qualcomm Snapdragon 710
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