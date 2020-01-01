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Exynos 880 против Snapdragon 710

Exynos 880
Exynos 880
VS
Snapdragon 710
Snapdragon 710

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 880 (с графикой Mali G76 MP5) и Qualcomm Snapdragon 710 (Adreno 616). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 880
  • Показывает на 50% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • Набирает больше (на 31%) баллов в AnTuTu 8 – 290K vs 221K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 880 +69%
666
Snapdragon 710
394
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 880 +26%
1825
Snapdragon 710
1452
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 880 +31%
290576
Snapdragon 710
221157

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 880 и Snapdragon 710

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP5 Adreno 616
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU - 750 МГц
Ядер 5 -
Количество ALU 80 128
FLOPS 576 Гфлопс 384 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 685
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 20МП 2x 20МП, 1x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD

Связь и сети

Модем Exynos 5123 X15 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Май 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - SDM710
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 880 Сайт Qualcomm Snapdragon 710

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Комментарии

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