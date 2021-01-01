Exynos 880 против Snapdragon 820
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 880 (Mali G76 MP5) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
45
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
29
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
73
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
48
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 880
- Более новый - выпущен на 4 года и 7 месяцев позже
- Имеет на 4 ядра больше
- Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 74%) баллов в AnTuTu 8 – 293K vs 168K
- Выше частота графического ускорителя (на 15%)
- Показывает на 16% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- На 8% выше частота процессора (2150 против 2000 МГц
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|-
|63233
|GPU
|-
|56800
|Memory
|-
|26215
|UX
|-
|23240
|Total score
|293075
|168785
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 880 +104%
656
322
Multi-Core Score
Exynos 880 +128%
1852
813
|Image compression
|-
|48 Mpixels/s
|Face detection
|-
|8.36 images/s
|Speech recognition
|-
|19.45 words/s
|Machine learning
|-
|17 images/s
|Camera shooting
|-
|10.75 images/s
|HTML 5
|-
|0.68 Mnodes/s
|SQLite
|-
|231.4 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 880 и Snapdragon 820
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2000 МГц
|2150 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|8 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
|TDP
|7 Вт
|11 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP5
|Adreno 530
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 500
|Частота GPU
|720 МГц
|624 МГц
|Вычислительных блоков
|5
|2
|Шейдерных блоков
|80
|256
|FLOPS
|576 Гфлопс
|498 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 29.8 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 20МП
|1x 28МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1000 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Ноябрь 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|-
|MSM8996
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 880
|Сайт Qualcomm Snapdragon 820
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