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Exynos 880 против Snapdragon 820

Exynos 880
VS
Snapdragon 820
Exynos 880
Snapdragon 820

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 880 (Mali G76 MP5) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Qualcomm Snapdragon 820 (Adreno 530). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 880
  • Более новый - выпущен на 4 года и 7 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 74%) баллов в AnTuTu 8 – 293K vs 168K
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)
  • Показывает на 16% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 820
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 8% выше частота процессора (2150 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 880
vs
Snapdragon 820

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 880 +74%
293075
Snapdragon 820
168785
CPU - 63233
GPU - 56800
Memory - 26215
UX - 23240
Total score 293075 168785

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 880 +104%
656
Snapdragon 820
322
Multi-Core Score
Exynos 880 +128%
1852
Snapdragon 820
813
Image compression - 48 Mpixels/s
Face detection - 8.36 images/s
Speech recognition - 19.45 words/s
Machine learning - 17 images/s
Camera shooting - 10.75 images/s
HTML 5 - 0.68 Mnodes/s
SQLite - 231.4 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 880 и Snapdragon 820

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.15 ГГц – Kryo
2x 1.593 ГГц – Kryo
Количество ядер 8 4
Частота 2000 МГц 2150 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 7 Вт 11 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP5 Adreno 530
Архитектура Bifrost Adreno 500
Частота GPU 720 МГц 624 МГц
Вычислительных блоков 5 2
Шейдерных блоков 80 256
FLOPS 576 Гфлопс 498 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 29.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 20МП 1x 28МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 X12
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Ноябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели - MSM8996
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 880 Сайт Qualcomm Snapdragon 820

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Комментарии

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