Exynos 880 против Snapdragon 855 Plus
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 880 (с графикой Mali G76 MP5) и Qualcomm Snapdragon 855 Plus (Adreno 640). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 880
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855 Plus
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Показывает на 80% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 68%) баллов в AnTuTu 8 – 487K vs 290K
- На 48% выше частота процессора (2960 против 2000 МГц
- Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
666
Snapdragon 855 Plus +19%
795
Geekbench 5 (многоядерный)
1825
Snapdragon 855 Plus +56%
2856
AnTuTu Benchmark 8
290576
Snapdragon 855 Plus +68%
487968
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2960 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.1-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|6.7 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP5
|Adreno 640
|Архитектура
|Bifrost
|Adreno 600
|Частота GPU
|-
|627 МГц
|Ядер
|5
|-
|Количество ALU
|80
|384
|FLOPS
|576 Гфлопс
|1036 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 690
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 20МП
|1x 48МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|X24 LTE, X50 5G
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2550 Мбит/с
|До 2000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Июль 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|-
|SM8150-AC
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 880
|Сайт Qualcomm Snapdragon 855 Plus
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