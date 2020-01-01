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Exynos 880 против Snapdragon 855 Plus

Exynos 880
Exynos 880
VS
Snapdragon 855 Plus
Snapdragon 855 Plus

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 880 (с графикой Mali G76 MP5) и Qualcomm Snapdragon 855 Plus (Adreno 640). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 880
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855 Plus
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Показывает на 80% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 68%) баллов в AnTuTu 8 – 487K vs 290K
  • На 48% выше частота процессора (2960 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 880
290576
Snapdragon 855 Plus +68%
487968

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 880 и Snapdragon 855 Plus

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2960 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.1-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.7 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP5 Adreno 640
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU - 627 МГц
Ядер 5 -
Количество ALU 80 384
FLOPS 576 Гфлопс 1036 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 690
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 20МП 1x 48МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 X24 LTE, X50 5G
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 20
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 2000 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Июль 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели - SM8150-AC
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 880 Сайт Qualcomm Snapdragon 855 Plus

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Комментарии

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