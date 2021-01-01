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Exynos 880 против Snapdragon 860

Exynos 880
VS
Snapdragon 860
Exynos 880
Snapdragon 860

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 880 (с графикой Mali G76 MP5) и Qualcomm Snapdragon 860 (Adreno 640). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 880
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Набирает существенно больше (на 56%) баллов в AnTuTu 8 – 453K vs 291K
  • На 48% выше частота процессора (2960 против 2000 МГц
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 880
vs
Snapdragon 860

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 880
291675
Snapdragon 860 +56%
453946
CPU - 136565
GPU - 166857
Memory - 94975
UX - 110727
Total score 291675 453946

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 880
661
Snapdragon 860 +15%
757
Multi-Core Score
Exynos 880
1833
Snapdragon 860 +43%
2621

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 880 и Snapdragon 860

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2960 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.1-A
Техпроцесс 8 нм 7 нм
TDP 7 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP5 Adreno 640
Архитектура Bifrost Adreno 600
Частота GPU 720 МГц -
Вычислительных блоков 5 -
Шейдерных блоков 80 -
FLOPS 576 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 690
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 20МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 X24 LTE, X50 5G
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 20
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 200 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Март 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 880 Сайт Qualcomm Snapdragon 860

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Комментарии

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