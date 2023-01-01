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Exynos 880 против Exynos 1280

Exynos 880
VS
Exynos 1280
Exynos 880
Exynos 1280

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 880 (с графикой Mali-G76 MP5) и Exynos 1280 (Mali-G68 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 880
  • Показывает на 18% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Samsung Exynos 1280
  • Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 39%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • Набирает больше (на 31%) баллов в AnTuTu 9 – 413K vs 316K
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 880
vs
Exynos 1280

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 880
316618
Exynos 1280 +31%
413428
CPU - 123097
GPU - 119277
Memory - 66809
UX - 106045
Total score 316618 413428
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 880
655
Exynos 1280 +12%
733
Multi-Core Score
Exynos 880
1804
Exynos 1280 +3%
1859
Image compression - 116.6 Mpixels/s
Face detection - 13.5 images/s
Speech recognition - 33.1 words/s
Machine learning - 29.3 images/s
Camera shooting - 13.1 images/s
HTML 5 - 1.97 Mnodes/s
SQLite - 556.4 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 880
н/д
Exynos 1280
2287
Stability - 99%
Graphics test - 13 FPS
Score - 2287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 880 и Exynos 1280

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 8 нм 5 нм
TDP 5 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G76 MP5 Mali-G68 MP4
Архитектура Bifrost Valhall 2
Частота GPU 720 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 5 4
Шейдерных блоков 80 48
FLOPS 576 Гфлопс 487 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 20МП 1x 108МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3500 Мбит/с До 2550 Мбит/с
Скорость загрузки До 1380 Мбит/с До 1840 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2020 года Март 2022 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели S5E8805 S5E8825
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 880 Сайт Samsung Exynos 1280

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