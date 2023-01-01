Exynos 880 против Exynos 1280
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 880 (с графикой Mali-G76 MP5) и Exynos 1280 (Mali-G68 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
40
43
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
23
33
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
70
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
42
49
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 880
- Показывает на 18% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Samsung Exynos 1280
- Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 39%)
- Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
- Набирает больше (на 31%) баллов в AnTuTu 9 – 413K vs 316K
- На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|123097
|GPU
|-
|119277
|Memory
|-
|66809
|UX
|-
|106045
|Total score
|316618
|413428
GeekBench 5
Single-Core Score
655
Exynos 1280 +12%
733
Multi-Core Score
1804
Exynos 1280 +3%
1859
|Image compression
|-
|116.6 Mpixels/s
|Face detection
|-
|13.5 images/s
|Speech recognition
|-
|33.1 words/s
|Machine learning
|-
|29.3 images/s
|Camera shooting
|-
|13.1 images/s
|HTML 5
|-
|1.97 Mnodes/s
|SQLite
|-
|556.4 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|13 FPS
|Score
|-
|2287
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 880 и Exynos 1280
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|8 нм
|5 нм
|TDP
|5 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G76 MP5
|Mali-G68 MP4
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall 2
|Частота GPU
|720 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|5
|4
|Шейдерных блоков
|80
|48
|FLOPS
|576 Гфлопс
|487 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 20МП
|1x 108МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 3500 Мбит/с
|До 2550 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1380 Мбит/с
|До 1840 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Март 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|S5E8805
|S5E8825
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 880
|Сайт Samsung Exynos 1280
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