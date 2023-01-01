Exynos 880 против Exynos 850
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 880 (с графикой Mali-G76 MP5) и Exynos 850 (Mali-G52 MP1). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
40
17
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
23
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
70
70
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
42
28
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 880
- Показывает в 4.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 316K vs 144K
Преимущества Samsung Exynos 850
- Выше частота графического ускорителя (на 14%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|43099
|GPU
|-
|24795
|Memory
|-
|35711
|UX
|-
|41901
|Total score
|316618
|144823
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 880 +309%
655
160
Multi-Core Score
Exynos 880 +91%
1804
943
|Image compression
|-
|74.3 Mpixels/s
|Face detection
|-
|10.4 images/s
|Speech recognition
|-
|16.7 words/s
|Machine learning
|-
|12.4 images/s
|Camera shooting
|-
|5.29 images/s
|HTML 5
|-
|1.38 Mnodes/s
|SQLite
|-
|356.2 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|98%
|Graphics test
|-
|3 FPS
|Score
|-
|508
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 880 и Exynos 850
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A77
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|8x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|TDP
|5 Вт
|3 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G76 MP5
|Mali-G52 MP1
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|720 МГц
|820 МГц
|Вычислительных блоков
|5
|6
|Шейдерных блоков
|80
|96
|FLOPS
|576 Гфлопс
|126 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 20МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 3500 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1380 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2020 года
|Май 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|S5E8805
|S5E3830
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 880
|Сайт Samsung Exynos 850
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