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Exynos 8890 против A11 Bionic

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
A11 Bionic
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 8890 (Mali-T880 MP12) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • На 80% выше пропускная способность памяти (26.82 против 14.9 Гбит/с)
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A11 Bionic
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 8 – 319K vs 178K
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Показывает на 31% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890
375
A11 Bionic +149%
933
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890
1310
A11 Bionic +78%
2338
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8890
178605
A11 Bionic +79%
319949

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2300 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ 64 КБ
Кэш L2 2 МБ 8 МБ
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 4.3 млрд.
TDP 5 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 Apple GPU
Архитектура Midgard -
Частота GPU 650 МГц -
Вычислительных блоков 12 3
Шейдерных блоков 192 -
FLOPS 249 Гфлопс 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.1
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1866 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 -

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Комментарии

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