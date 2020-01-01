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Exynos 8890 против Apple A9

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 8890 (Mali-T880 MP12) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • Имеет на 6 ядер больше
  • На 80% выше пропускная способность памяти (26.82 против 14.9 Гбит/с)
  • На 24% выше частота процессора (2300 против 1850 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
  • Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 8 – 178K vs 170K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890
375
Apple A9 +45%
545
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890 +31%
1310
Apple A9
1000
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8890 +5%
178605
Apple A9
170365

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 2300 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 2 МБ 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 2 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 12 6
Шейдерных блоков 192 192
FLOPS 249 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11.2 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1333 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Сентябрь 2015 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 -

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