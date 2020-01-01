Exynos 8890 против Apple A9
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 8890 (Mali-T880 MP12) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
31
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
21
28
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
34
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8890
- Имеет на 6 ядер больше
- На 80% выше пропускная способность памяти (26.82 против 14.9 Гбит/с)
- На 24% выше частота процессора (2300 против 1850 МГц
- Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
- Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 8 – 178K vs 170K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
375
Apple A9 +45%
545
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890 +31%
1310
1000
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8890 +5%
178605
170365
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Apple A9
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|2x 1.85 ГГц – Twister
|Количество ядер
|8
|2
|Частота
|2300 МГц
|1850 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|384 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|2 млрд.
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP12
|PowerVR Series 7XT GT7600
|Архитектура
|Midgard
|Rogue
|Частота GPU
|650 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|12
|6
|Шейдерных блоков
|192
|192
|FLOPS
|249 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11.2
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1800 МГц
|1333 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Qualcomm MDM9635M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 450 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Сентябрь 2015 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8890
|-
Опрос
5 (55.6%)
4 (44.4%)
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