Exynos 8890 против Kirin 659
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и HiSilicon Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
34
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
43
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
40
31
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8890
- Показывает в 6.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
- Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
Преимущества HiSilicon Kirin 659
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
- Выше частота графического ускорителя (на 38%)
Тесты в бенчмарках
AnTuTu Benchmark 7
Exynos 8890 +110%
160519
76609
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890 +92%
372
194
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890 +47%
1310
894
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|384 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|4 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP12
|Mali-T830 MP2
|Архитектура
|Midgard
|Midgard
|Частота GPU
|650 МГц
|900 МГц
|Ядер
|12
|2
|FLOPS
|249 Гфлопс
|41 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11.2
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1800 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 50 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|-
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Январь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8890
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1