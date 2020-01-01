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Exynos 8890 против Kirin 659

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
Kirin 659
Kirin 659

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и HiSilicon Kirin 659 (Mali-T830 MP2 ). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • Показывает в 6.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
Преимущества HiSilicon Kirin 659
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu Benchmark 7
Exynos 8890 +110%
160519
Kirin 659
76609
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890 +92%
372
Kirin 659
194
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890 +47%
1310
Kirin 659
894

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Kirin 659

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A53
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 Mali-T830 MP2
Архитектура Midgard Midgard
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
Ядер 12 2
FLOPS 249 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11.2 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1800 МГц 933 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация - GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Январь 2017 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 -

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