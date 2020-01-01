Exynos 8890 против Kirin 710
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и HiSilicon Kirin 710 (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
34
31
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
55
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
40
43
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8890
- Показывает на 11% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 710
- Более новый - выпущен на 2 года и 9 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 54%)
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890 +13%
372
329
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890 +9%
1310
1202
AnTuTu Benchmark 8
н/д
159540
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|384 КБ
|256 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|512 КБ
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP12
|Mali-G51
|Архитектура
|Midgard
|Bifrost
|Частота GPU
|650 МГц
|1000 МГц
|Ядер
|12
|4
|FLOPS
|249 Гфлопс
|225 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11.2
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1800 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 40МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|-
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Июль 2018 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8890
|Сайт HiSilicon Kirin 710
Опрос
6 (37.5%)
10 (62.5%)
Всего проголосовало: 16
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