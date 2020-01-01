Exynos 8890 против Kirin 810
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
34
51
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
74
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
40
61
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8890
- На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 810
- Более новый - выпущен на 3 года и 8 месяцев позже
- Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 26%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
372
Kirin 810 +64%
610
Geekbench 5 (многоядерный)
1310
Kirin 810 +54%
2022
AnTuTu Benchmark 8
н/д
322421
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|384 КБ
|256 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|1 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP12
|Mali-G52 MP6
|Архитектура
|Midgard
|Rogue
|Частота GPU
|650 МГц
|820 МГц
|Ядер
|12
|6
|FLOPS
|249 Гфлопс
|551 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11.2
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|-
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Июнь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8890
|-
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