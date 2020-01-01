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Exynos 8890 против Kirin 960

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
Kirin 960
Kirin 960

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • Меньший размер транзистора (14 против 16 нанометров)
Преимущества HiSilicon Kirin 960
  • Выше частота графического ускорителя (на 60%)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • Набирает больше (на 17%) баллов в AnTuTu 8 – 208K vs 178K
  • На 7% выше пропускная способность памяти (28.8 против 26.82 Гбит/с)
  • Более новая версия DirectX (11.3 vs 11.2)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890
375
Kirin 960 +3%
386
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890
1310
Kirin 960 +22%
1600
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8890
178605
Kirin 960 +17%
208614

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Kirin 960

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ 64 КБ
Кэш L2 2 МБ 4 МБ
Техпроцесс 14 нм 16 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 4 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 Mali-G71 MP8
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 650 МГц 1037 МГц
Вычислительных блоков 12 8
Шейдерных блоков 192 128
FLOPS 249 Гфлопс 282 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11.2 11.3

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1800 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 28.8 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Октябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 -

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Комментарии

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