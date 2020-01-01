Exynos 8890 против Kirin 970
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
34
37
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
40
46
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 970
- Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- Показывает на 39% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Выше частота графического ускорителя (на 15%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
- На 8% выше пропускная способность памяти (29 против 26.82 Гбит/с)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
372
Kirin 970 +5%
392
Geekbench 5 (многоядерный)
1310
Kirin 970 +6%
1392
AnTuTu Benchmark 8
н/д
235052
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|384 КБ
|512 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|2 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP12
|Mali G72 MP12
|Архитектура
|Midgard
|Bifrost
|Частота GPU
|650 МГц
|746 МГц
|Ядер
|12
|12
|FLOPS
|249 Гфлопс
|347 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11.2
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1800 МГц
|1833 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|До 29 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|32 bit@384 kHz, HD-audio
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|-
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8890
|Сайт HiSilicon Kirin 970
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