Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 8890 vs Kirin 970 – что лучше?

Exynos 8890 против Kirin 970

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
Kirin 970
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Показывает на 39% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • На 8% выше пропускная способность памяти (29 против 26.82 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890
372
Kirin 970 +5%
392
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890
1310
Kirin 970 +6%
1392
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8890
н/д
Kirin 970
235052

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ 512 КБ
Кэш L2 2 МБ 2 МБ
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 Mali G72 MP12
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 650 МГц 746 МГц
Ядер 12 12
FLOPS 249 Гфлопс 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц 1833 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация - GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 Сайт HiSilicon Kirin 970

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
3 (100%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 970 с Exynos 8890, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях