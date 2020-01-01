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Exynos 8890 против Kirin 980

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
Kirin 980
Kirin 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • На 18% выше пропускная способность памяти (31.78 против 26.82 Гбит/с)
  • На 13% выше частота процессора (2600 против 2300 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890
372
Kirin 980 +87%
696
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890
1310
Kirin 980 +90%
2486
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8890
н/д
Kirin 980
403506

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Kirin 980

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ 512 КБ
Кэш L2 2 МБ 512 КБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 Mali G76 MP10
Архитектура Midgard Bifrost
Частота GPU 650 МГц 720 МГц
Ядер 12 10
FLOPS 249 Гфлопс 691 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация - GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Август 2018 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 Сайт HiSilicon Kirin 980

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Комментарии

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