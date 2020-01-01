Exynos 8890 против Kirin 980
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
34
61
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
71
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
40
66
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 980
- Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
- На 18% выше пропускная способность памяти (31.78 против 26.82 Гбит/с)
- На 13% выше частота процессора (2600 против 2300 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 11%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
372
Kirin 980 +87%
696
Geekbench 5 (многоядерный)
1310
Kirin 980 +90%
2486
AnTuTu Benchmark 8
н/д
403506
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|384 КБ
|512 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|512 КБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|14 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP12
|Mali G76 MP10
|Архитектура
|Midgard
|Bifrost
|Частота GPU
|650 МГц
|720 МГц
|Ядер
|12
|10
|FLOPS
|249 Гфлопс
|691 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11.2
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|3120 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1400 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|-
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Август 2018 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8890
|Сайт HiSilicon Kirin 980
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