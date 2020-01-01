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Exynos 8890 против Dimensity 700

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
Dimensity 700
Dimensity 700

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и MediaTek Dimensity 700 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • На 57% выше пропускная способность памяти (26.82 против 17.07 Гбит/с)
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц
Преимущества MediaTek Dimensity 700
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 1 месяц позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 62%) баллов в AnTuTu 8 – 286K vs 176K
  • Выше частота графического ускорителя (на 46%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 8890
vs
Dimensity 700

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 8890
176654
Dimensity 700 +62%
286122
CPU 66254 -
GPU 33458 -
Memory 37963 -
UX 37509 -
Total score 176654 286122

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 8890
373
Dimensity 700 +44%
538
Multi-Core Score
Exynos 8890
1316
Dimensity 700 +31%
1727
Image compression 69.5 Mpixels/s -
Face detection 10.14 images/s -
Speech recognition 21.6 words/s -
Machine learning 17.1 images/s -
Camera shooting 10.55 images/s -
HTML 5 1.3 Mnodes/s -
SQLite 328.9 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Dimensity 700

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 Mali-G57 MC2
Архитектура Midgard Valhall
Частота GPU 650 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 12 2
Шейдерных блоков 192 -
FLOPS 249 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Ноябрь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 Сайт MediaTek Dimensity 700

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Комментарии

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