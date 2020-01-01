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Exynos 8890 против Dimensity 800

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
Dimensity 800
Dimensity 800

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и MediaTek Dimensity 800 ( Mali-G57 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • На 57% выше пропускная способность памяти (26.82 против 17.07 Гбит/с)
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
Преимущества MediaTek Dimensity 800
  • Более новый - выпущен на 4 года и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 78%) баллов в AnTuTu 8 – 317K vs 178K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890
375
Dimensity 800 +46%
548
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890
1310
Dimensity 800 +69%
2214
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8890
178605
Dimensity 800 +78%
317669

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Dimensity 800

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 4x 2 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 14 нм 7 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 Mali-G57 MC4
Архитектура Midgard Valhall
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 12 4
Шейдерных блоков 192 64
FLOPS 249 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Декабрь 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 Сайт MediaTek Dimensity 800

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