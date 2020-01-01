Exynos 8890 против Dimensity 800U
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и MediaTek Dimensity 800U ( Mali-G57 MC3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
31
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
18
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8890
- На 57% выше пропускная способность памяти (26.82 против 17.07 Гбит/с)
Преимущества MediaTek Dimensity 800U
- Более новый - выпущен на 4 года и 10 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 80%) баллов в AnTuTu 8 – 322K vs 178K
- Выше частота графического ускорителя (на 31%)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
375
Dimensity 800U +69%
632
Geekbench 5 (многоядерный)
1310
Dimensity 800U +46%
1910
AnTuTu Benchmark 8
178605
Dimensity 800U +80%
322376
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Dimensity 800U
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|384 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP12
|Mali-G57 MC3
|Архитектура
|Midgard
|Valhall
|Частота GPU
|650 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|12
|3
|Шейдерных блоков
|192
|48
|FLOPS
|249 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11.2
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 211 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Август 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8890
|Сайт MediaTek Dimensity 800U
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