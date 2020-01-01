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Exynos 8890 против Helio G35

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
Helio G35
Helio G35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и MediaTek Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • Показывает в 4.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 80% выше пропускная способность памяти (26.82 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 64%) баллов в AnTuTu 8 – 178K vs 109K
Преимущества MediaTek Helio G35
  • Более новый - выпущен на 4 года и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Выше частота графического ускорителя (на 5%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890 +113%
375
Helio G35
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890 +30%
1310
Helio G35
1006
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8890 +64%
178605
Helio G35
109082

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Helio G35

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 650 МГц 680 МГц
Вычислительных блоков 12 2
Шейдерных блоков 192 32
FLOPS 249 Гфлопс 54.4 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11.2 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1600 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Июнь 2020 года
Класс Флагман Бюджетный
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 Сайт MediaTek Helio G35

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Комментарии

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