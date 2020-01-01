Exynos 8890 против Helio G95
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и MediaTek Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
44
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
18
41
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
48
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8890
- Показывает на 27% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 12% выше частота процессора (2300 против 2050 МГц
Преимущества MediaTek Helio G95
- Более новый - выпущен на 4 года и 11 месяцев позже
- Набирает существенно больше (на 68%) баллов в AnTuTu 8 – 300K vs 178K
- Выше частота графического ускорителя (на 38%)
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
375
Helio G95 +38%
516
Geekbench 5 (многоядерный)
1310
Helio G95 +23%
1608
AnTuTu Benchmark 8
178605
Helio G95 +68%
300142
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Helio G95
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|384 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP12
|Mali-G76 3EEMC4
|Архитектура
|Midgard
|Bifrost
|Частота GPU
|650 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|12
|4
|Шейдерных блоков
|192
|64
|FLOPS
|249 Гфлопс
|195.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|2.0
|Версия DirectX
|11.2
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 4 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Da Vinci
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8890
|Сайт MediaTek Helio G95
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