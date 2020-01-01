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Exynos 8890 против Helio P22

Exynos 8890
Exynos 8890
VS
Helio P22
Helio P22

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 8890
  • Показывает в 6.1 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 8 – 178K vs 98K
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
  • Более новая версия DirectX (11.2 vs 11)
Преимущества MediaTek Helio P22
  • Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890 +140%
375
Helio P22
156
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890 +73%
1310
Helio P22
756
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8890 +82%
178605
Helio P22
98305

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Helio P22

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. 5.5 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-T880 MP12 PowerVR GE8320
Архитектура Midgard Rogue
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 12 2
Шейдерных блоков 192 64
FLOPS 249 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 11.2 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц 1600 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 26.82 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет CorePilot
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2015 года Май 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - MT6762R
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 8890 Сайт MediaTek Helio P22

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