Exynos 8890 против Helio P35
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 8890 (с графикой Mali-T880 MP12) и MediaTek Helio P35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
19
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
18
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
52
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
25
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 8890
- Показывает в 5.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 80% выше пропускная способность памяти (26.82 против 14.9 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 8 – 178K vs 98K
Преимущества MediaTek Helio P35
- Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
- Выше частота графического ускорителя (на 5%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 8890 +121%
375
170
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 8890 +34%
1310
978
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 8890 +82%
178605
98266
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 8890 и Helio P35
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.6 ГГц – Mongoose
4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|384 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
|-
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-T880 MP12
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Midgard
|Rogue
|Частота GPU
|650 МГц
|680 МГц
|Вычислительных блоков
|12
|2
|Шейдерных блоков
|192
|64
|FLOPS
|249 Гфлопс
|44.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|11.2
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 26.82 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 25МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2015 года
|Декабрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|MT6765
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 8890
|Сайт MediaTek Helio P35
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